Escándalo en el Colegio Farmacéutico: Inés Brizuela y Doria es detenida por incidentes en la asamblea

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave conflicto sacudió al Colegio Farmacéutico de La Rioja durante la medianoche del jueves, cuando se intentaba realizar una asamblea convocada por una comisión paralela liderada por Jorge Bordon. La presidenta actual, Sylvia Brizuela, denunció hostigamiento y persecuciones por parte de este grupo opositor mediante un comunicado, lo que intensificó la tensión en el lugar.

La asamblea fue suspendida tras el inicio del escándalo, ya que Bordon no respetó una medida cautelar emitida por hostigamiento. La policía intervino, resultando en la detención de Bordon y posteriormente de la ex intendenta, quien llegó al lugar en medio de discusiones con los agentes. Este hecho ha generado preocupación en la comunidad, que observa con inquietud la crisis interna del colegio.

La polarización dentro de la comunidad farmacéutica es evidente, reflejando tensiones más amplias en el ámbito profesional de la región. Las reacciones son diversas y la incertidumbre sobre el futuro del colegio y sus representantes se siente en el aire. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto para esclarecer las acusaciones y normalizar las actividades en la institución.