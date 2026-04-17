Viernes, 17 de Abril 2026
Estudiantes del Instituto Albino Sánchez exigen medidas ante ola de inseguridad
Policiales

Estudiantes del Instituto Albino Sánchez exigen medidas ante ola de inseguridad

Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente “Albino Sánchez Barros” exigen medidas urgentes tras un asalto a una alumna. La falta de iluminación y seguridad es crítica. Se movilizan para reclamar respuestas efectivas.

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Los estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente “Albino Sánchez Barros” manifestaron su preocupación tras un asalto ocurrido el 15 de abril, donde una alumna fue agredida y amenazada con un arma. A pesar de que el agresor ha sido identificado por la Policía, aún permanece prófugo, lo que refleja la creciente inseguridad que afecta a la comunidad educativa.

Los alumnos denunciaron que este incidente no es aislado y que se deriva de la falta de medidas de seguridad adecuadas, como la insuficiente iluminación en la zona. Exigieron mejoras inmediatas, incluyendo una mayor presencia policial durante los horarios de entrada y salida del instituto, así como políticas concretas que protejan a toda la comunidad educativa.

El 16 de abril, llevaron a cabo una movilización para visibilizar esta problemática y reclamar respuestas de las autoridades. Se declararon en estado de alerta y no descartan intensificar sus acciones hasta obtener soluciones efectivas. Esta situación refleja un problema más amplio de inseguridad que afecta a diversas instituciones educativas en la provincia, donde la falta de infraestructura y la escasa vigilancia son temas que requieren atención urgente.

Etiquetas: la rioja educación inseguridad movilización instituto superior comunidad educativa
TL;DR

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