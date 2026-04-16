Jueves, 16 de Abril 2026
Evacuación en el Colegio ECEA de Ituzaingó tras alerta de tiroteo que conmocionó a la comunidad
Policiales

Evacuación en el Colegio ECEA de Ituzaingó tras alerta de tiroteo que conmocionó a la comunidad

Un mensaje amenazante en el Colegio Aráoz de Salta advierte sobre un posible tiroteo el 17 de abril, generando alarma en la comunidad educativa y pedidos de refuerzo en seguridad. La investigación se centra en la conexión con un reto viral.

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La comunidad educativa del Colegio Aráoz en Salta se encuentra en estado de alarma tras el hallazgo de un mensaje que advertía sobre un posible tiroteo el 17 de abril. La advertencia, escrita en el baño de varones, ha generado preocupación entre padres y alumnos, quienes han exigido un refuerzo en las medidas de seguridad.

Las autoridades están investigando si el mensaje podría ser una broma o una amenaza real. Se plantea la posibilidad de que esté relacionado con un reto viral en redes sociales. Mientras tanto, en la escuela 4-143 El Algarrobal de Las Heras, también se reportó un mensaje similar que mencionaba un ataque armado, lo que ha incrementado la inquietud en la comunidad educativa.

En otro incidente, el Colegio ECEA de Ituzaingó vivió una jornada de tensión cuando se encontró un mensaje intimidante en el baño, lo que llevó a la evacuación de las aulas y la intervención policial. Las referencias a masacres internacionales, como la de Columbine y el atentado en Nueva Zelanda, han intensificado las preocupaciones sobre la seguridad en las escuelas.

Etiquetas: salta colegio aráoz amenaza seguridad escolar intervención policial violencia escolar
TL;DR

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