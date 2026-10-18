Domingo, 18 de Octubre 2026
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Femicida evadido: buscan su captura tras asesinato en Córdoba

Una investigación por femicidio en Cruz del Eje revela hallazgos escalofriantes, incluyendo restos humanos en una heladera. El principal sospechoso se habría fugado hacia La Rioja. La búsqueda está en marcha.

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La investigación por un caso de femicidio en Cruz del Eje ha tomado un giro inquietante tras el hallazgo de restos humanos en una heladera en un domicilio de barrio Los Altos. El descubrimiento ocurrió el viernes, alrededor de las 3:00, por orden de la Fiscalía de Instrucción local. Los peritos indicaron que los restos estaban cubiertos con cal hidratada.

Las autoridades sospechan que los restos pertenecen a Camila Belén Iglesias, una joven de 24 años que estaba desaparecida. La denuncia presentada por su hermana fue el inicio de la investigación, revelando que el último contacto con Camila fue el 2 de octubre. Posteriormente, su pareja, Pablo Ezequiel Gómez, envió mensajes a la familia indicando que habían tenido una discusión y que ella se había ido.

Sin embargo, se descubrieron antecedentes de violencia en la relación. Allegados a Gómez informaron que él había confesado el crimen en una carta y tenía intenciones de suicidarse. Durante el allanamiento, se secuestraron pruebas importantes, y la Justicia ha emitido una orden de captura nacional para localizar al sospechoso, quien se cree que se ha trasladado a La Rioja.

Etiquetas: córdoba femicidio justicia violencia de género captura nacional investigación
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