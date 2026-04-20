Joven hospitalizado tras grave accidente de motos en La Rioja capital

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Un joven resultó herido tras la colisión de dos motocicletas en la Capital de La Rioja. El accidente ocurrió en una intersección concurrida durante la tarde, lo que llevó a la rápida intervención de los servicios de emergencia y al traslado del herido a un hospital.

Las condiciones del tráfico se vieron alteradas, provocando congestión y la necesidad de que la policía regulara el paso de vehículos. Aunque la identidad del joven no ha sido divulgada, se informa que sus lesiones son de consideración, pero su estado de salud es estable tras recibir atención médica.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en La Rioja, donde se han reportado múltiples accidentes en semanas recientes. Vecinos han expresado su preocupación solicitando mayor presencia policial y mejor señalización en las intersecciones más peligrosas.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las causas del accidente y establecer responsabilidades. Asimismo, se espera que se implementen acciones concretas para mejorar la seguridad en las calles, enfatizando la importancia de respetar las normas de tránsito y el uso del casco.