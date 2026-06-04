Viernes, 5 de Junio 2026
Policiales

Secreto de sumario por 10 días en la investigación del femicidio de Agostina Vega

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba impuso un secreto de sumario por 10 días en el caso del femicidio de Agostina Vega tras nuevas pruebas. Las investigaciones incluyen allanamientos y análisis forenses cruciales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 16 h 1 min de lectura
Secreto de sumario por 10 días en la investigación del femicidio de Agostina Vega
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba ha decidido imponer un secreto de sumario por un plazo de 10 días en el caso del femicidio de Agostina Vega, tras realizar un nuevo allanamiento en la vivienda del acusado, Claudio Gabriel Barrelier. Esta medida se debe a nuevas acciones de investigación que se han ordenado.

El allanamiento se llevó a cabo en el domicilio de Barrelier, situado en la calle Juan del Campillo al 2800, en el barrio Cofico. Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba, junto a peritos de la Policía Científica, examinó la escena y buscó manchas hemáticas, incautando ropa y un colchón que serán analizados en el marco de la investigación.

Además, se realizó un operativo en un lavadero de autos donde se encontraban dos hombres limpiando el Ford Ka negro que Barrelier utilizó para trasladar a Agostina. Durante este operativo, se confiscó un trapo y dos esponjas que podrían ser relevantes para el caso. La fiscalía también ha requerido la acumulación de una causa anterior por el delito de privación ilegítima de la libertad contra el imputado.

Etiquetas: córdoba femicidio allanamiento investigación justicia política
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4266 articles →

Artículos relacionados

Detención de un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina en Córdoba

Operativo antidelincuencial en La Rioja: dos arrestos por estafas millonarias

Controversia en La Rioja: repudian celebración de egreso de condenado por abuso sexual

Desarticulan banda de estafadores que defraudó 15 millones de pesos en La Rioja

Tragedia en La Rioja: un peatón pierde la vida tras ser atropellado en Angelelli y Pellegrini

Nueva pista en la investigación de Agostina Vega tras hallazgo en Córdoba

Tragedia en calle 1º de Enero: un hombre muere por quemaduras tras incendio en su hogar

Detenidos en Chilecito: un joven de 27 años acusado de robo tras alerta vecinal

Pruebas clave de la familia de Agostina en la investigación por femicidio
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar