Secreto de sumario por 10 días en la investigación del femicidio de Agostina Vega

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba impuso un secreto de sumario por 10 días en el caso del femicidio de Agostina Vega tras nuevas pruebas. Las investigaciones incluyen allanamientos y análisis forenses cruciales.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Fiscalía de Instrucción 13 de Córdoba ha decidido imponer un secreto de sumario por un plazo de 10 días en el caso del femicidio de Agostina Vega, tras realizar un nuevo allanamiento en la vivienda del acusado, Claudio Gabriel Barrelier. Esta medida se debe a nuevas acciones de investigación que se han ordenado.

El allanamiento se llevó a cabo en el domicilio de Barrelier, situado en la calle Juan del Campillo al 2800, en el barrio Cofico. Durante el procedimiento, la Policía de Córdoba, junto a peritos de la Policía Científica, examinó la escena y buscó manchas hemáticas, incautando ropa y un colchón que serán analizados en el marco de la investigación.

Además, se realizó un operativo en un lavadero de autos donde se encontraban dos hombres limpiando el Ford Ka negro que Barrelier utilizó para trasladar a Agostina. Durante este operativo, se confiscó un trapo y dos esponjas que podrían ser relevantes para el caso. La fiscalía también ha requerido la acumulación de una causa anterior por el delito de privación ilegítima de la libertad contra el imputado.