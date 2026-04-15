Miércoles, 15 de Abril 2026
Juicio por homicidio culposo: buscan justicia tras la muerte de una joven en La Rioja
Policiales

Juicio por homicidio culposo: buscan justicia tras la muerte de una joven en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja inicia el juicio por homicidio culposo contra T. M. C., responsable de un siniestro que causó la muerte de una joven. El tribunal escucha testimonios que apuntan a la maniobra de giro del imputado y a la sobrecarga del vehículo.

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El juicio contra T. M. C., acusado de homicidio culposo agravado por un accidente de tránsito que resultó en la muerte de Rocío Vega Rivadero, de 25 años, comenzó en la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en la ciudad de La Rioja. La audiencia, encabezada por la Dra. Edith Agüero y los Dres. Gustavo Díaz y Karina Cabral, se centró en la declaración del imputado, quien admitió su responsabilidad en el incidente.

Durante su testimonio, T. M. C. expresó su arrepentimiento por girar a la izquierda mientras realizaba tareas laborales. El Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. José Olivero Icazzati, y la querella, a cargo del Dr. Emilio Pagotto, iniciaron la producción de pruebas. Una funcionaria policial de Criminalística que llegó al lugar del hecho describió la colisión entre una camioneta y una motocicleta, indicando que el vehículo mayor transportaba perfiles metálicos que sobresalían considerablemente.

Testigos del accidente, incluyendo un compañero de trabajo del imputado y una vecina de la víctima, relataron detalles sobre la maniobra que llevó al impacto. La conductora de la moto fue encontrada sin vida, con un diagnóstico de traumatismo craneoencefálico grave, según la funcionaria policial. Las declaraciones continúan en el marco de este juicio por un caso que ha conmovido a la comunidad local.

Etiquetas: la rioja homicidio culposo accidente de tránsito juicio tribunal criminalística
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