Justicia riojana impulsa el secuestro de camioneta en Catamarca por un caso pendiente

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En un reciente operativo en Catamarca, se logró el secuestro de una camioneta que tenía un pedido de captura emitido por la justicia de La Rioja. Este hallazgo se enmarca dentro de un esfuerzo por intensificar los controles vehiculares en la región, con el objetivo de disminuir la circulación de vehículos con irregularidades legales.

La Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial tomó conocimiento del caso y estableció las medidas a seguir. Estas acciones son parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad y garantizar el cumplimiento de las normativas judiciales en la provincia.

Este operativo es resultado de la colaboración entre las fuerzas de seguridad de Catamarca y La Rioja, quienes han incrementado sus esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de vehículos robados. Además de recuperar propiedades sustraídas, se busca desarticular redes delictivas que operan en la zona.

La intervención ha generado un clima de confianza en las comunidades cercanas, donde la población ha comenzado a colaborar activamente en la denuncia de actividades sospechosas. Fiscales y agentes de seguridad continuarán coordinando esfuerzos para abordar los problemas de movilidad y seguridad en la región.