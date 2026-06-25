Jueves, 25 de Junio 2026
Policiales

La comunidad de Vichigasta espera justicia tras la reactivación del caso de abuso sexual a una niña

El Juzgado de Instrucción reabrió la causa contra el padrastro de una niña de dos años en Vichigasta, tras graves denuncias de abuso y maltrato familiar. La investigación avanza con una Cámara Gesell que será crucial para el esclarecimiento de los hechos.

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La comunidad de Vichigasta se encuentra profundamente conmovida por la reactivación de una causa judicial contra el padrastro de una niña de dos años, ordenada por el Juzgado de Instrucción a cargo del Dr. Jorge Jalil. La denuncia por abuso sexual, que incluye severos indicios de violencia, avanzará con la realización de una Cámara Gesell, esencial para esclarecer los hechos.

La investigación se inició tras la denuncia de la tía de la menor, quien notó inflamación en las partes íntimas de la niña mientras la bañaba. Al ser consultada, la niña mostró signos de dolor y comunicó a través de gestos los episodios de violencia sufrida en su hogar. Un médico forense corroboró la existencia de traumatismos recientes, lo que ha reforzado la denuncia, además de pruebas que evidencian un entorno de maltrato familiar.

El juez Jalil formalizó la imputación por “abuso sexual simple en perjuicio de una víctima incapaz de resistirse” y dictó medidas de protección para salvaguardar la integridad de la menor. El testimonio de la niña, obtenido mediante la Cámara Gesell, será crucial para determinar las responsabilidades penales de los implicados, priorizando así la protección de sus derechos.

Etiquetas: vichigasta abuso sexual justicia derechos de la niñez violencia familiar cámara gesell
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