La víctima narra su experiencia en el juicio por abuso sexual en La Rioja

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja juzga a S. B. A. por abuso sexual. La denunciante relató cómo fue agredida en un bar de la ciudad capital. Testigos y detalles clave se presentan en la audiencia.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial está llevando a cabo un juicio por un caso de abuso sexual con acceso carnal. El imputado, S. B. A., es juzgado por sus acciones en un local gastronómico de la ciudad Capital de La Rioja. El tribunal está compuesto por la Dra. Edith Agüero, el Dr. Gustavo Díaz y el Dr. Mauricio Pérez Mota.

Durante la audiencia, la denunciante relató que se encontraba en el bar con amigos y, tras consumir bebidas alcohólicas, se sintió mal y se dirigió al baño. Allí, según su testimonio, fue abordada por el acusado, quien aprovechó su estado de vulnerabilidad para forzarla a realizar actos íntimos. La situación se detuvo cuando un tercero llamó al imputado para que regresara a sus tareas laborales.

El propietario del bar también declaró, indicando que conocía tanto a la denunciante como al acusado. Afirmó haber notado que el imputado miraba repetidamente hacia la mesa de la joven y que vio cuando ella se dirigió al baño, seguido por él. El testigo señaló que, en ese momento, nuevos clientes llegaron al establecimiento.