Mario Toledo enfrenta 5 años de prisión por el homicidio de Rocío Vega en La Rioja

El fiscal José Oliveros Icazatti pidió 5 años de prisión para Mario Carlos Toledo por Homicidio Culposo Agravado tras un accidente mortal en la intersección de avenida San Nicolás de Bari y calle Reyes Magos. La carga ilegal en su camioneta y una maniobra prohibida fueron claves en el desenlace trágico.

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El fiscal de Cámara José Oliveros Icazatti solicitó una pena de 5 años de prisión efectiva para Mario Carlos Toledo, imputado por Homicidio Culposo Agravado. La acusación se centra en el hecho de que Toledo causó la muerte de una víctima al transportar perfiles metálicos de más de 12 metros en el techo de su camioneta, violando las leyes de tránsito y una ordenanza municipal.

Durante la audiencia, se presentó evidencia que destacó la responsabilidad del acusado en el siniestro ocurrido en la intersección de avenida San Nicolás de Bari y calle Reyes Magos. La víctima, que circulaba en motocicleta, impactó contra los perfiles que sobresalían de la camioneta, lo que resultó en lesiones fatales.

Oliveros Icazatti argumentó que la combinación de la carga ilegal y la maniobra prohibida fueron determinantes para el desenlace trágico. La reconstrucción científica de la Policía Técnica Judicial respaldó la versión del fiscal al confirmar que el impacto causó la muerte inmediata de la víctima por un traumatismo cráneo encefálico y raquídeo grave.

El Ministerio Público Fiscal considera que la presentación de pruebas sólidas justifica la acusación y la solicitud de 10 años de inhabilitación para conducir. La ayudante fiscal, Analuz Zalazar, acompañó al fiscal durante el debate.