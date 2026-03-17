Martes, 17 de Marzo 2026
Motociclista en estado crítico tras accidente en Santiago del Estero y Avenida Los Caudillos
Policiales

Motociclista en estado crítico tras accidente en Santiago del Estero y Avenida Los Caudillos

Un grave accidente en la esquina de Santiago del Estero y Avenida Los Caudillos dejó a un motociclista con traumatismo de cráneo y pérdida parcial de un dedo. Se recomienda precaución en la zona.

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Un grave accidente de tránsito ocurrió alrededor de las 12.00 de este lunes en la intersección de Santiago del Estero y Avenida Los Caudillos, donde un motociclista resultó gravemente herido tras colisionar con un automóvil. El conductor de la motocicleta, Carlos Bustamante, sufrió un traumatismo de cráneo y la pérdida parcial de un dedo, siendo encontrado tendido en la vereda tras el impacto.

El automóvil involucrado era conducido por Leonel Bustos, quien no presentó lesiones. A la escena llegaron los Bomberos Águilas de Acero y personal del Servicio de Emergencias DEM 107, quienes realizaron las maniobras de asistencia y posteriormente trasladaron a Bustamante al Hospital Vera Barros para recibir atención médica especializada.

Las autoridades locales están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas del accidente. Se recomienda a los conductores que circulen con precaución en las proximidades de la Avenida Los Caudillos debido a que el tránsito ha sido afectado por las labores de asistencia y remoción de los vehículos.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito motociclista herido bomberos tránsito avenida los caudillos
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