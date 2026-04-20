Lunes, 20 de Abril 2026
Mujer arrestada en La Rioja por implicación en una serie de estafas financieras
Policiales

Mujer arrestada en La Rioja por implicación en una serie de estafas financieras

Una mujer fue detenida por su presunta participación en estafas, aumentando la preocupación de las autoridades locales. La Unidad Regional II intensifica esfuerzos para desarticular redes delictivas.

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Una mujer fue detenida por su supuesta implicación en una serie de estafas, en un operativo realizado por la Oficina de Sumarios Judiciales de la Comisaría Primera, de la Unidad Regional II. La detención ocurrió a las 14:00, cumpliendo una orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2.

La acusada está señalada como presunta partícipe secundaria en delitos de estafa, conforme al artículo 172 del Código Penal. Tras el allanamiento de su domicilio, fue trasladada a la sede policial para las diligencias pertinentes, bajo la supervisión del juez interviniente.

Posteriormente, la mujer fue sometida a un examen médico y luego alojada en la Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia, donde quedará a disposición de la Justicia. La causa sigue bajo la competencia del juez Jorge Jalil, quien decidirá los siguientes pasos en la investigación.

Este incidente resalta la creciente preocupación de las autoridades por el aumento de delitos de estafa en la región. La Unidad Regional II ha intensificado sus esfuerzos para desarticular redes delictivas y proteger a la ciudadanía, instando a la población a denunciar actividades sospechosas y colaborar con la seguridad.

Etiquetas: la rioja estafas policía unidad regional ii justicia delincuencia
TL;DR

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