Lunes, 20 de Abril 2026
Mujer debe pagar $4 millones a policía por difamación en redes sociales en un caso inédito
Policiales

Mujer debe pagar $4 millones a policía por difamación en redes sociales en un caso inédito

La Justicia civil de La Rioja condenó a una mujer a pagar casi $4 millones por difamar a su ex pareja en redes sociales, marcando un precedente sobre el anonimato digital y la responsabilidad por daño al honor.

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La Justicia civil de La Rioja emitió un fallo inédito que condena a una mujer a indemnizar a su ex pareja, un efectivo policial, con un monto cercano a $4 millones más intereses acumulados, debido a campañas de difamación y hostigamiento en redes sociales. Este caso establece un precedente sobre la responsabilidad civil derivada de daños al honor en el entorno digital.

El litigio comenzó en 2019 tras la ruptura de la relación, momento en el que la mujer inició ataques sistemáticos utilizando perfiles falsos y cuentas personales. Las publicaciones incluían agresiones y acusaciones falsas, lo que resultó en un sumario administrativo que afectó las posibilidades de ascenso del policía.

El tribunal utilizó un criterio probatorio innovador, estableciendo la autoría de los perfiles anónimos sin necesidad de pericias informáticas, basándose en coincidencias de lenguaje y estilo. Este fallo resalta que el anonimato en redes sociales no asegura impunidad y abre la puerta a posibles acciones penales por calumnias o injurias.

Los abogados Celeste Maidana y Pablo Arrieta, quienes representaron a la víctima, enfatizaron la relevancia de esta sentencia en la defensa del honor y la justicia en un contexto digital complejo, subrayando la necesidad de un marco legal que se adapte a las nuevas dinámicas sociales en plataformas digitales.

Etiquetas: la rioja justicia difamación indemnización derechos digitales honor
TL;DR

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