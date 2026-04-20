Nuevas autoridades policiales asumirán en La Rioja: juramento del gobernador Quintela

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Este lunes, en una ceremonia oficial, el gobernador Ricardo Quintela tomará juramento a las nuevas autoridades de la Policía de la Provincia. En este acto, se formalizará la designación de René Molina como nuevo jefe de la fuerza, quien reemplazará a Alberto Castillo.

Desde el Gobierno provincial, se destacó que estos cambios buscan fortalecer la institución y optimizar el servicio de seguridad. La gestión de la seguridad pública es un tema prioritario en la agenda política y social actual, y se espera que la renovación en la jefatura permita abordar de manera más efectiva los desafíos en esta área.

La experiencia de Molina en el ámbito policial es un factor clave para asegurar una transición efectiva. Además, se anticipa que la nueva dirección implementará protocolos y estrategias que mejoren la respuesta ante emergencias y fomenten el acercamiento a la comunidad, con el objetivo de aumentar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.