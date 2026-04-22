Miércoles, 22 de Abril 2026
Padres y alumnos de Escuela de Comercio N° 1 enfrentan nueva crisis de seguridad
Policiales

Padres y alumnos de Escuela de Comercio N° 1 enfrentan nueva crisis de seguridad

Una amenaza de bomba en la Escuela de Comercio N° 1 llevó a la evacuación de alumnos y generó temor entre las familias, quienes exigen respuestas y medidas de seguridad efectivas. La comunidad educativa enfrenta un clima de incertidumbre que afecta el rendimiento y bienestar emocional de los estudiantes.

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Hoy, a las 10.54 horas, la Escuela de Comercio N° 1 fue evacuada debido a una amenaza de bomba recibida a través del sistema 911. Las fuerzas de seguridad, incluyendo la policía y la brigada de explosivos, realizaron un operativo en el lugar mientras los alumnos eran trasladados a zonas seguras.

Una madre de un estudiante de 5to año expresó su preocupación y temor por la situación, destacando que la inseguridad afecta el rendimiento académico y el bienestar emocional de los adolescentes. La comunidad educativa enfrenta un clima de incertidumbre, y los padres demandan medidas efectivas para garantizar la seguridad de sus hijos.

El gobierno provincial ha indicado que se implementarán medidas de seguridad adicionales en los establecimientos educativos, sin embargo, la persistencia de amenazas sigue generando inquietud entre las familias. Es fundamental restablecer un ambiente de confianza y seguridad para el desarrollo educativo de los jóvenes.

La comunidad hace un llamado a la calma y a la solidaridad, en un contexto donde las amenazas de bomba, aunque no siempre concretadas, desestabilizan la rutina escolar en diversas instituciones de la provincia.

Etiquetas: la rioja escuela de comercio amenaza de bomba seguridad escolar gobierno provincial comunidad educativa
TL;DR

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