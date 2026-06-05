Detenido en Ulapes un sospechoso de asalto por manejar a alta velocidad

Un hombre fue aprehendido en Ulapes tras ser interceptado a más de 160 km/h, vinculado a un asalto previo. La policía intensifica controles para mejorar la seguridad y reducir la criminalidad en la zona.

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Personal policial de la Comisaría de Ulapes logró la detención de un individuo vinculado a un asalto reciente. La aprehensión se produjo durante un control rutinario, tras detectar un vehículo que circulaba a más de 160 kilómetros por hora.

Las investigaciones posteriores confirmaron la conexión del detenido con el hecho delictivo. Tras su detención, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

La comunidad local expresa su preocupación por la relación entre la velocidad inadecuada del vehículo y la actividad delictiva, solicitando un aumento en la vigilancia y controles en las rutas. Este operativo forma parte de los esfuerzos de la policía para garantizar la seguridad y prevenir delitos en la región.

Las autoridades han reiterado su compromiso de intensificar los controles en áreas con mayores índices delictivos. La colaboración de los ciudadanos es fundamental para desarticular actividades criminales y asegurar un ambiente más seguro para todos.