Viernes, 5 de Junio 2026
Policiales

Rey Primero: linchamiento tras violento ataque a mujer y su hija de 7 años

Un grave episodio de violencia de género en el barrio Rey Primero dejó a una niña de 7 años hospitalizada tras ser agredida con una piedra. Vecinos retuvieron al agresor, quien fue severamente golpeado antes de la llegada de la policía. La situación resalta la preocupación por la seguridad en la comunidad y la importancia de contar con recursos para denunciar.

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Redacción Equipo Editorial
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Rey Primero: linchamiento tras violento ataque a mujer y su hija de 7 años
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Un grave episodio de violencia de género tuvo lugar en el barrio Rey Primero, donde una menor de 7 años resultó hospitalizada tras ser agredida. Un hombre llegó a la vivienda de su expareja y, tras una discusión, la agredió físicamente. En un acto violento, arrojó una piedra que impactó en la cabeza de la niña, quien debió recibir asistencia médica urgente.

Los vecinos, al percatarse de la situación, persiguieron al agresor antes de la llegada de la policía. Lograron alcanzarlo y lo golpearon con un block de construcción, causándole heridas severas. La policía intervino para detener al hombre y restablecer el orden en la zona.

Las autoridades han iniciado una investigación sobre la agresión y el accionar de los vecinos. El estado de salud de la menor es monitoreado por médicos, mientras se esperan los informes sobre el estado del agresor. Se recuerda a la comunidad que la Línea 144 está disponible para situaciones de violencia de género y que la Línea 911 puede ser contactada en emergencias.

Etiquetas: violencia de género barrio rey primero agresión inseguridad la rioja hospitalización
TL;DR

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