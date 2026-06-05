Viernes, 5 de Junio 2026
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Alarma en La Rioja: productores de Catuna denuncian mutilaciones en animales

Productores en Catuna reportan hallazgos inquietantes de animales mutilados con precisión inusual, generando incertidumbre y alertando a expertos. La fauna local evita los restos, intensificando el misterio.

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En la localidad de Catuna, la incertidumbre se apodera de los ganaderos locales debido a fenómenos extraños que han afectado la producción. Javier Alaní, un productor de la región, reportó el hallazgo de un lechón con mutilaciones precisas y sin signos de ataque de depredadores conocidos, lo que ha desconcertado a los expertos.

El lechón, de aproximadamente 25 kilogramos, fue encontrado en un chiquero seguro, presentando la falta de sus partes blandas, como la lengua y la mandíbula, con cortes que aparentan ser quirúrgicos. Alaní comentó que no hubo rastros de lucha ni sangre en el lugar, lo que intensifica el misterio en torno a estos sucesos.

Este incidente no es aislado, ya que hace un mes el mismo productor perdió una ternera con similar mutilación. Además, la fauna local ha mostrado reacciones inusuales, evitando acercarse a los restos de los animales y sin los procesos de descomposición esperados.

Desde el año pasado, otros productores en La Rioja han reportado incidentes similares, conectándolos con avistamientos de “luces extrañas” en el cielo. Ante la falta de respuestas, han decidido instalar cámaras de seguridad y trampas para proteger su ganado y buscar explicaciones sobre lo ocurrido.

Etiquetas: la rioja catuna ganadería fenómenos extraños mutilaciones de animales productores rurales
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