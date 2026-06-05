Sábado, 6 de Junio 2026
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Fallece Indio Solari a los 77 años: la Justicia inicia una investigación en su hogar

La muerte del icónico Indio Solari a los 77 años ha conmocionado al país. El artista fue encontrado sin vida en su hogar en Parque Leloir, y se inició una investigación judicial. Su legado y su influencia en la música argentina son innegables.

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Redacción Equipo Editorial
Hace 13 h 2 min de lectura
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El mundo de la música argentina se encuentra de luto tras la muerte del Indio Solari, quien falleció a los 77 años en su hogar de Parque Leloir. Su cuidadora lo encontró sin vida en el patio cerca de la pileta alrededor de las 8 de la mañana, y tras no poder despertarlo, se solicitó asistencia médica. A las 8:30, se informó a las autoridades sobre el fallecimiento del artista, lo que dio inicio a una investigación judicial bajo la dirección del fiscal Lucio Rivero.

La última noche del músico incluyó una cena con su familia, tras la cual se habría sumergido en la pileta, donde aparentemente sufrió una descompensación. La Policía Bonaerense implementó un amplio operativo en la zona, afectando el tránsito en las calles cercanas a su residencia en Calixto Oyuela al 4000.

La noticia de su deceso ha generado una fuerte reacción entre sus seguidores, quienes se han acercado a rendirle homenaje. Solari, conocido por su influencia en la música y la contracultura argentina, fue uno de los referentes más enigmáticos del arte nacional. Junto a Skay Beilinson, fundó en 1975 la banda Los Redondos, que se destacó por su independencia artística y conexión con el público, dejando un legado imborrable en la historia musical del país.

Etiquetas: argentina indio solari muerte música contracultura policia bonaerense
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