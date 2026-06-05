Viernes, 5 de Junio 2026
Policiales

Encuentran a Garay, el vecino de Agua Hallada tras días de incertidumbre

Un hombre de 47 años fue encontrado sano tras ser reportado como desaparecido en Agua Hallada. La rápida acción de la comunidad y fuerzas de seguridad fue clave en la búsqueda. Este hecho destaca la importancia de los protocolos de rescate en zonas rurales.

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Este jueves concluyó con éxito un operativo de búsqueda en el paraje Agua Hallada, donde un hombre de 47 años, identificado como Garay, fue hallado en buen estado de salud. Garay había desaparecido el miércoles mientras buscaba animales caprinos en la zona, lo que llevó a la activación de un protocolo de búsqueda.

La comunidad se unió a las fuerzas de seguridad en el rastrillaje, que culminó alrededor de las 13:00 horas. Aunque se encontraba bien, recibió atención médica tras haber pasado la noche al aire libre. La colaboración de los vecinos y la rápida respuesta de los equipos de rescate fueron clave para su localización.

Este suceso resalta la importancia de los protocolos de búsqueda en áreas rurales, donde la coordinación entre autoridades y habitantes es vital para la seguridad. Además, ha generado un debate sobre las medidas preventivas necesarias para evitar que ocurrencias similares se repitan en el futuro.

Las autoridades han instado a la comunidad a mantener la vigilancia y reportar cualquier situación que pudiera amenazar la seguridad de los vecinos, recordando el compromiso y la solidaridad de los habitantes de la región.

Etiquetas: agua hallada la rioja búsqueda y rescate seguridad comunidad fuerzas de seguridad
TL;DR

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