Detienen a un sospechoso tras violento asalto en comercio de Chepes

Un asalto a mano armada en un comercio de Chepes dejó a la víctima con un robo de 5 millones de pesos y varios celulares. La inseguridad crece y los vecinos piden respuestas efectivas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un asalto a mano armada ocurrido en Chepes ha generado gran preocupación entre los habitantes de la zona céntrica. El incidente tuvo lugar en un comercio situado en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Córdoba, donde un grupo de delincuentes, con el rostro cubierto y armados, amenazó al personal del local.

Las autoridades han establecido un operativo cerrojo en la jurisdicción. La Dirección General de Investigación DDI Chepes, bajo la supervisión de la Jueza de Instrucción Dra. María Elsa Roldán Martínez, ha comenzado las investigaciones pertinentes. En este marco, se detuvo a un individuo, identificado como Hugo Ezequiel Agüero, de 40 años, tras ser localizado en un Peugeot gris oscuro en la Ruta Nacional N° 79, a unos 20 km al este del lugar del asalto.

Durante la requisa, se encontró en su poder la suma de $480.000 en efectivo, además de que la damnificada reportó el robo de 4 teléfonos celulares y aproximadamente 5 millones de pesos. Este incidente se suma a un creciente número de hechos delictivos en la región, lo que ha llevado a los vecinos a pedir acciones más contundentes para mejorar la seguridad.