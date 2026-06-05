Sábado, 6 de Junio 2026
Policiales

Detienen a un sospechoso tras violento asalto en comercio de Chepes

Un asalto a mano armada en un comercio de Chepes dejó a la víctima con un robo de 5 millones de pesos y varios celulares. La inseguridad crece y los vecinos piden respuestas efectivas.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 10 h 2 min de lectura
Detienen a un sospechoso tras violento asalto en comercio de Chepes
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un asalto a mano armada ocurrido en Chepes ha generado gran preocupación entre los habitantes de la zona céntrica. El incidente tuvo lugar en un comercio situado en la intersección de la Avenida San Martín y la calle Córdoba, donde un grupo de delincuentes, con el rostro cubierto y armados, amenazó al personal del local.

Las autoridades han establecido un operativo cerrojo en la jurisdicción. La Dirección General de Investigación DDI Chepes, bajo la supervisión de la Jueza de Instrucción Dra. María Elsa Roldán Martínez, ha comenzado las investigaciones pertinentes. En este marco, se detuvo a un individuo, identificado como Hugo Ezequiel Agüero, de 40 años, tras ser localizado en un Peugeot gris oscuro en la Ruta Nacional N° 79, a unos 20 km al este del lugar del asalto.

Durante la requisa, se encontró en su poder la suma de $480.000 en efectivo, además de que la damnificada reportó el robo de 4 teléfonos celulares y aproximadamente 5 millones de pesos. Este incidente se suma a un creciente número de hechos delictivos en la región, lo que ha llevado a los vecinos a pedir acciones más contundentes para mejorar la seguridad.

Etiquetas: chepes inseguridad asalto delitos policía provincia de la rioja
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4285 articles →

Artículos relacionados

Encuentran a Garay, el vecino de Agua Hallada tras días de incertidumbre

Alarma en La Rioja: productores de Catuna denuncian mutilaciones en animales

Rey Primero: linchamiento tras violento ataque a mujer y su hija de 7 años

Detención de un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina en Córdoba

Operativo antidelincuencial en La Rioja: dos arrestos por estafas millonarias

Controversia en La Rioja: repudian celebración de egreso de condenado por abuso sexual

Desarticulan banda de estafadores que defraudó 15 millones de pesos en La Rioja

Secreto de sumario por 10 días en la investigación del femicidio de Agostina Vega

Tragedia en La Rioja: un peatón pierde la vida tras ser atropellado en Angelelli y Pellegrini
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar