Policía enfrenta solicitud de prisión preventiva por homicidio en Ituzaingó

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La fiscal María Alejandra Bonini, encargada de investigar el homicidio de Juan Cruz Leal, ha solicitado la prisión preventiva para Lucas Adrián Gómez, un oficial de policía acusado en el caso. Esta solicitud se presentó ante el juez Fraga, quien tiene un plazo de cinco días para decidir sobre la situación del policía, acusado de “homicidio agravado”.

El crimen ocurrió el 12 de marzo en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, en el barrio de San Alberto, cuando Leal y su amigo Daniel Enrique Kuhne fueron heridos tras disparos realizados por Gómez, quien pensó que los jóvenes intentaban robarle. Kuhne fue trasladado al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal, en estado crítico, falleció en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Diego Leal, padre de la víctima, expresó que hay pruebas suficientes que justifican la medida solicitada por la fiscal. La situación se mantiene en espera de la decisión judicial, que se conocerá en la próxima semana.