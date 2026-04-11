Sábado, 11 de Abril 2026
Policía enfrenta solicitud de prisión preventiva por homicidio en Ituzaingó
Policiales

Policía enfrenta solicitud de prisión preventiva por homicidio en Ituzaingó

La fiscal María Alejandra Bonini solicitó prisión preventiva para un policía acusado de homicidio agravado en el caso de Juan Cruz Leal, asesinado en Ituzaingó. La decisión del juez se espera en cinco días.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La fiscal María Alejandra Bonini, encargada de investigar el homicidio de Juan Cruz Leal, ha solicitado la prisión preventiva para Lucas Adrián Gómez, un oficial de policía acusado en el caso. Esta solicitud se presentó ante el juez Fraga, quien tiene un plazo de cinco días para decidir sobre la situación del policía, acusado de “homicidio agravado”.

El crimen ocurrió el 12 de marzo en el cruce de las calles Martín Rodríguez y Perdomo, en el barrio de San Alberto, cuando Leal y su amigo Daniel Enrique Kuhne fueron heridos tras disparos realizados por Gómez, quien pensó que los jóvenes intentaban robarle. Kuhne fue trasladado al Hospital Posadas sin riesgo de vida, mientras que Leal, en estado crítico, falleció en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó.

Diego Leal, padre de la víctima, expresó que hay pruebas suficientes que justifican la medida solicitada por la fiscal. La situación se mantiene en espera de la decisión judicial, que se conocerá en la próxima semana.

Etiquetas: argentina homicidio agravado policía justicia ituzaingó san alberto
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2967 articles →

Artículos relacionados

Aumento de la violencia en la Escuela Normal de Chilecito genera preocupación en la comunidad educativa

Allanamiento en Chilecito: un estudiante armado provoca alarma en la comunidad

Motociclista herido en un accidente en Perito Moreno y Cornelio Saavedra
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar