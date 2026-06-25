Protocolo de seguridad en la Escuela Ramírez de Velasco tras hallazgo de una bala

Un proyectil auténtico fue hallado por un alumno en la Escuela Ramírez de Velasco en Chilecito, generando una fuerte preocupación en la comunidad educativa. La investigación busca esclarecer su origen y prevenir futuros riesgos.

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Un grave incidente ha generado preocupación en la comunidad educativa de Chilecito. Este miércoles, se confirmó que un proyectil encontrado por un alumno en la Escuela Ramírez de Velasco es auténtico, lo que llevó a la intervención de la policía y la justicia.

El hallazgo ocurrió el pasado lunes, cuando el estudiante presentó el objeto a una docente, quien inicialmente lo confundió con un juguete. Sin embargo, el miércoles se verificó que se trataba de munición real, activando así el protocolo de seguridad mediante un llamado al servicio de emergencias 101. La Comisaría Primera de Chilecito llegó al establecimiento para iniciar las actuaciones pertinentes y se secuestró el proyectil para su análisis.

Las autoridades escolares ya informaron a la comunidad de padres sobre la situación. La investigación se centra en determinar el origen del proyectil y cómo llegó al colegio, con el fin de aclarar el contexto del incidente y evitar futuros riesgos. Este evento ha generado inquietud entre los padres, quienes exigen garantías de seguridad para sus hijos.

Además, se ha resaltado la necesidad de implementar campañas de concientización en las escuelas sobre la identificación de objetos peligrosos, dado que este suceso refleja una vulnerabilidad en la seguridad escolar.