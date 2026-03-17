Martes, 17 de Marzo 2026
Siniestro fatal en San Juan: un muerto y un herido, con un riojano implicado
Policiales

Siniestro fatal en San Juan: un muerto y un herido, con un riojano implicado

Un accidente en la Ruta Nacional 141, a la altura del kilómetro 131, dejó un fallecido y un herido. La causa se investiga como homicidio culposo por conducción imprudente.

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Un accidente de tránsito ocurrido el domingo por la tarde en la Ruta Nacional 141, en el kilómetro 131, dejó como resultado una persona fallecida y otra herida. El siniestro se registró en la localidad de Bermejo, específicamente en la zona conocida como Laguna Seca, alrededor de las 19.50.

La causa fue caratulada provisionalmente como homicidio culposo debido a la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo, según informó el fiscal Rodrigo Cabral. La investigación inicial sugiere que el accidente ocurrió durante una maniobra de sobrepaso fallida por parte de un conductor de una camioneta Volkswagen Amarok.

El fiscal detalló que el camión, que transportaba cal y venía de Los Berros, intentó evitar el choque al reducir su velocidad y desplazarse hacia la derecha, mientras que la Amarok intentaba sobrepasar. Como consecuencia del impacto, el conductor de una Toyota Hilux, que circulaba en sentido contrario, falleció. La causa sigue en investigación.

Etiquetas: santiago del estero accidente de tránsito homicidio culposo ruta 141 bermejo política judicial
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