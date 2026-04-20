Lunes, 20 de Abril 2026
Tragedia en el barrio 29 de Junio: niño de 5 años electrocutado en plaza pública
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Tragedia en el barrio 29 de Junio: niño de 5 años electrocutado en plaza pública

Un niño de 5 años sufrió quemaduras por una descarga eléctrica en la plaza del barrio 29 de Junio. La comunidad exige medidas de seguridad urgentes para prevenir futuros accidentes.

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El pasado fin de semana, un niño de 5 años sufrió una descarga eléctrica mientras jugaba en la plaza principal del barrio 29 de Junio, en la zona este de la ciudad. Como consecuencia, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Dr. Enrique Vera Barros, donde se le diagnosticaron quemaduras en su brazo derecho tras tocar un poste de alumbrado público con cables expuestos.

La madre del menor expresó su indignación por la falta de seguridad en un espacio diseñado para el esparcimiento infantil, subrayando que su hijo no comprende los riesgos asociados a la electricidad. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad, que exige respuestas y medidas para prevenir futuros accidentes.

Los vecinos han comenzado a organizarse para presionar a las autoridades locales, quienes aún no han emitido un comunicado oficial. La falta de mantenimiento en los espacios públicos y la exposición de cables han sido temas recurrentes, pero no han recibido la atención necesaria. La comunidad espera acciones concretas que garanticen la seguridad de sus hijos en lugares de recreación.

Etiquetas: 29 de junio seguridad pública accidente eléctrico hospital regional dr. enrique vera barros política local comunidad
TL;DR

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