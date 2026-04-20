Tragedia en el Rally Sudamericano: un espectador pierde la vida en Mina Clavero

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Un trágico accidente marcó el Rally Sudamericano en Mina Clavero, donde un espectador de 25 años perdió la vida tras el despiste del vehículo del piloto paraguayo Didier Arias. El incidente ocurrió en el tramo especial Giulio Cesar durante la segunda etapa, que también formaba parte de la competencia nacional.

Además del fatal desenlace, tres personas resultaron heridas. La organización del rally emitió un comunicado informando sobre el accidente y confirmando el fallecimiento del espectador. Se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de servicios de rescate y policía en la zona.

El piloto y su navegante, Héctor Núñez, solo sufrieron lesiones leves. Como consecuencia del accidente, la competencia fue suspendida de forma definitiva. Este lamentable hecho reabre el debate sobre la seguridad del público en este tipo de eventos deportivos.