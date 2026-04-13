Lunes, 13 de Abril 2026
Docentes de la UNLaR se suman al paro nacional: clases suspendidas hasta el 18 de abril
Política

Docentes de la UNLaR se suman al paro nacional: clases suspendidas hasta el 18 de abril

La CONADUH convoca a un paro nacional universitario de dos semanas debido a un fallo judicial que exige la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Este reclamo busca asegurar el pago de deudas salariales y la actualización de becas, destacando la necesidad de apoyo comunitario en la defensa de la educación pública.

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La CONADU Histórica ha decidido implementar un paro nacional de la docencia universitaria y preuniversitaria, que se llevará a cabo en dos períodos: del 13 al 18 de abril y del 27 de abril al 2 de mayo. Esta medida se basa en un fallo judicial que obliga al gobierno nacional a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, un reclamo que ha resonado entre los docentes en varias regiones, incluida La Rioja.

Juan Chade, líder de ARDU, destacó que la protesta busca asegurar el cumplimiento inmediato de la ley, que incluye la regularización de la deuda salarial a docentes y nodocentes, así como la convocatoria urgente a paritarias y la actualización de becas para estudiantes. Chade enfatizó que este fallo judicial respalda su lucha y evidencia la ilegalidad del accionar gubernamental.

La decisión de hacer el paro fue tomada durante una reunión que convocó a 97 congresales de 26 asociaciones de base a nivel nacional, donde se discutió la situación política y sindical. Además, está prevista una Marcha Federal Universitaria en abril, que buscará involucrar a estudiantes, docentes y la sociedad en general para defender la educación pública como un derecho fundamental.

Etiquetas: argentina conadu histórica paro nacional educación gobierno nacional ley de financiamiento universitario
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