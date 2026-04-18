Sábado, 18 de Abril 2026
Ejercicios militares en Argentina: tropas de EE.UU. llegan para entrenamientos
Política

Ejercicios militares en Argentina: tropas de EE.UU. llegan para entrenamientos

El Gobierno nacional aprobó el ingreso de tropas estadounidenses para ejercicios militares en el país, incluyendo "Daga Atlántica" y "Passex", programados para 2026. Esta medida fortalece la cooperación en defensa y busca mejorar la preparación militar argentina.

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El Gobierno nacional ha autorizado, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el ingreso de tropas de Estados Unidos para llevar a cabo ejercicios militares conjuntos en el país. Este operativo, denominado “Daga Atlántica”, se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio de 2026, mientras que el ejercicio naval “Passex” está programado del 26 al 30 de abril en la Zona Económica Exclusiva argentina.

Las maniobras de “Daga Atlántica” incluirán actividades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, y se realizarán en varias ubicaciones, como la Base Naval Puerto Belgrano y la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, todas en la provincia de Buenos Aires. Durante “Passex”, participarán el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, operando en aguas argentinas junto a fuerzas locales.

El objetivo de estos ejercicios es mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas argentinas y estadounidenses, estandarizar procedimientos y reforzar la defensa de áreas estratégicas. A pesar de que el proyecto había sido presentado al Congreso, el Poder Ejecutivo decidió avanzar con el decreto de necesidad y urgencia tras la falta de dictamen en la Cámara de Diputados, argumentando que esto era crucial para el adiestramiento naval y la transferencia de conocimientos.

Etiquetas: argentina gobierno nacional ejercicios militares cooperación internacional defensa seguridad regional
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