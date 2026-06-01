Reforma laboral nacional: nuevos mecanismos impactan a trabajadores de La Rioja

El Decreto 407/2026 implementa cambios significativos en la Ley de Modernización Laboral, afectando convenios colectivos y la digitalización de la registración laboral. La renegociación de acuerdos vencidos debe iniciarse en 30 días. ¿Qué implicaciones tendrá esto para el mercado laboral?

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El Gobierno nacional ha reglamentado la Ley de Modernización Laboral 27.802 a través del Decreto 407/2026, introduciendo cambios significativos en aspectos como convenios colectivos, registración laboral y servicios mediante plataformas digitales. Esta normativa, firmada por el presidente Javier Milei, establece que la Secretaría de Trabajo debe convocar en un plazo de 30 días la renegociación de convenios vencidos.

Entre las modificaciones, se incluyen nuevos criterios para los convenios sin fecha de finalización y se establecen requisitos más estrictos para la obtención de la personería gremial. Además, se detallan restricciones sobre el uso de horas gremiales, las cuales deberán ser notificadas con al menos 48 horas de antelación.

La digitalización de las relaciones laborales será promovida, eliminando la necesidad de llevar libros laborales físicos. Los recibos de sueldo también tendrán una nueva estructura que incluirá un desglose de contribuciones y costos laborales. Por último, se designa a la Secretaría de Transporte como autoridad para regular los servicios de movilidad y reparto a través de plataformas tecnológicas.