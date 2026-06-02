Bomberos de La Rioja en alerta: recorte del 50% en fondos pone en riesgo su operatividad

La propuesta de ley en el Senado que busca reducir en un 50% los fondos para Bomberos Voluntarios genera alarma. Ricardo Alcalde advierte sobre el riesgo para la seguridad y operatividad del sistema.

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Ricardo Daniel Alcalde, vicepresidente del Consejo Nacional de Bomberos y presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de La Rioja, expresó su rechazo a un proyecto de ley presentado por la legisladora Florencia López en el Senado. La iniciativa sugiere una reducción del 50% en los fondos que reciben los bomberos a través de las compañías de seguros, lo que ha generado preocupación en el sistema nacional de bomberos voluntarios.

Alcalde advirtió que este recorte pone en riesgo la compra de equipamiento y la capacitación del personal. Además, denunció que el proyecto se presentó sin consulta previa a las federaciones, creando desconfianza entre los voluntarios. La propuesta incluye la creación de un “fondo común” con los recursos recortados, pero sin claridad sobre su administración ni destino.

El dirigente también destacó las dificultades que enfrentan los pequeños cuarteles en áreas rurales, donde la falta de escribanos limita su acceso a financiamiento. Alcalde enfatizó que la legislación existente, la Ley 25.054, ya garantiza la transparencia en el uso de los fondos, y la reducción propuesta amenaza la autonomía del sistema, afectando la seguridad de las comunidades.