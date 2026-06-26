Viernes, 26 de Junio 2026
Política

El largo camino judicial de Enrique Balmaceda culmina en sobreseimiento tras cinco años

El sobreseimiento de Enrique "Quique" Balmaceda tras cinco años de tramitación judicial resalta el impacto de denuncias sin sustentos probatorios en la reputación de los imputados. La abogada Varas critica la utilización política de tales casos y la falta de equilibrio en la protección de derechos.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
El largo camino judicial de Enrique Balmaceda culmina en sobreseimiento tras cinco años
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La justicia ha decidido el sobreseimiento de Enrique “Quique” Balmaceda en un caso de presunto abuso sexual que había comenzado en 2021, tras cinco años de trámites judiciales. Su abogada, Soledad Varas, ha calificado este proceso como un intento de persecución política, argumentando que la denuncia carecía de pruebas sólidas y fue utilizada para desplazar a Balmaceda de su puesto como concejal.

Varas ha denunciado violaciones a la intimidad y derechos del imputado, destacando el impacto negativo en su vida personal y profesional, así como la difusión de pericias psicológicas que debían permanecer en reserva. A lo largo del proceso, se registraron momentos críticos, como el auto de procesamiento dictado por la jueza que luego fue revocado por la Cámara, la cual instó a actuar con objetividad.

La defensa solicitó el cierre del caso el año pasado, y el sobreseimiento, aunque reconoce la inocencia técnica de Balmaceda, no puede reparar el daño reputacional sufrido. Varas criticó el uso político de las denuncias y reflexionó sobre la desproporción en la protección de las víctimas frente a los derechos del imputado, quien enfrenta un escrutinio público prolongado.

Etiquetas: argentina abuso sexual justicia persecución política sobreseimiento derechos humanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4535 articles →

Artículos relacionados

La UNLaR redefine su estructura: autoridades electas por cuatro años

La UNLaR propone cambios en su Estatuto que limitan las reelecciones de autoridades

La Rioja refuerza su demanda territorial ante San Juan por 3.000 km² en disputa

El Concejo Deliberante de La Rioja aborda importantes temas en su sesión de hoy

La justicia desestima denuncia contra el Fiscal Vallejos por insuficiencia de pruebas

La Rioja intensifica reclamos territoriales: se forma comisión técnica para abordar el conflicto con San Juan

Leyes contra estafas digitales y regulación de propinas: iniciativas de Julio Reinoso en La Rioja

Políticas de protección infantil: Martha Pelloni se reúne con el TSJ en La Rioja

Docentes de La Rioja exigen al Gobierno la reapertura de paritarias salariales
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar