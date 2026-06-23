Martes, 23 de Junio 2026
Política

Falta de pruebas lleva a archivar denuncia contra el Fiscal Vallejos en La Rioja

La justicia archivó la denuncia de Cecilia Agüero contra el Fiscal General Javier Vallejos, al no hallar pruebas suficientes. Las acusaciones incluyen irregularidades en la compra de suministros.

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Redacción Equipo Editorial
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Esta mañana, el abogado David Calipo, en representación del Fiscal General Javier Vallejos, anunció que la justicia decidió archivar la denuncia de Cecilia Agüero contra el titular del Ministerio Público Fiscal (MPF). Se determinó que no hay suficientes elementos para continuar con una causa penal.

El conflicto surgió tras una reestructuración del área contable del MPF, donde Agüero se opuso a concluir auditorías sobre rendiciones de cuentas. Calipo defendió la legalidad de la reconfiguración interna y desestimó las acusaciones de violencia laboral e irregularidades, calificándolas como carentes de fundamentos. Además, aclaró que la denuncia sobre una factura de 2.900.000 pesos por la compra de papel fue desmentida, asegurando que la mercadería fue entregada y distribuida correctamente.

Desde la defensa de Vallejos, se argumenta que las denuncias podrían ser parte de una campaña mediática con intenciones políticas. También se mencionó que cuatro familiares de Agüero están empleados en el MPF y, supuestamente, estarían de licencia, utilizando ese tiempo para actividades no relacionadas con sus funciones, mientras continúan percibiendo sus salarios.

Etiquetas: argentina política justicia ministerio público fiscal denuncia david calipo
TL;DR

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