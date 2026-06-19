Políticas de protección infantil: Martha Pelloni se reúne con el TSJ en La Rioja

La hermana Martha Pelloni se reunió con autoridades judiciales en La Rioja para abordar la protección de derechos de niños y adolescentes. Se destacó la implementación de protocolos interinstitucionales y avances en la atención a sectores vulnerables, resaltando la reciente creación de Juzgados de Familia y Violencia de Género. Esto busca mejorar la respuesta judicial en casos de alta sensibilidad social.

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La hermana Martha Pelloni, referente de la organización Infancia Robada, visitó La Rioja y se reunió con autoridades del Tribunal Superior de Justicia. Durante el encuentro, el Presidente Dr. Claudio Saúl y los Vocales Jueces Dres. Gabriela Asis, Karina Becerra y Claudio Ana dialogaron sobre políticas judiciales para la protección de niñas, niños y adolescentes y los desafíos en el acceso a la justicia.

Pelloni expresó su satisfacción por el trabajo de la Función Judicial riojana y la importancia de la colaboración entre organismos del Estado. Destacó que “es imposible avanzar si no se trabaja articuladamente”, resaltando una experiencia valiosa que genera esperanza en la búsqueda de la verdad y la justicia.

La representante de Infancia Robada enfatizó tres ejes fundamentales de su organización: acompañamiento a víctimas, prevención educativa y articulación con organismos estatales. Se valoraron las herramientas institucionales implementadas en la provincia para abordar situaciones de violencia y vulneración de derechos, así como los protocolos interinstitucionales vigentes.

Asimismo, las autoridades presentaron los avances en la atención a sectores vulnerables, incluyendo la reciente activación de los Juzgados de Familia y de Violencia de Género, que buscan optimizar la respuesta judicial en casos urgentes relacionados con violencia familiar y protección de derechos.