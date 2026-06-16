Martes, 16 de Junio 2026
Política

Reflexiones de Alberto Fernández sobre su legado y el futuro de Milei en Argentina

análisis crítico sobre la situación política actual, sino que también anticipan un futuro desafiante para el oficialismo. Con un llamado a la unidad y a evitar errores pasados, su mensaje resuena en un contexto electoral que se aproxima y que podría redefinir el panorama político en Argentina.

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El expresidente Alberto Fernández realizó un análisis crítico sobre la gestión del Gobierno actual en una entrevista con FM del Sol de Chepes, La Rioja. Durante la conversación, apuntó a la administración de Javier Milei y reflexionó sobre el fracaso del peronismo en 2023, haciendo hincapié en la necesidad de replantear estrategias políticas frente a los próximos desafíos electorales.

El exmandatario calificó al Jefe de Gabinete como «inservible» e «inepto», sugiriendo que su permanencia en el cargo plantea interrogantes sobre su relación con Milei. Fernández pronosticó un futuro difícil para el oficialismo, aludiendo al fenómeno Milei como un reflejo del desgaste del Frente de Todos debido a luchas internas.

Asimismo, Fernández recordó la controversia por la reunión en la Quinta de Olivos durante el aislamiento, que, según él, afectó gravemente su credibilidad. A pesar de asumir su responsabilidad, defendió su accionar frente a la justicia, señalando que pagó un alto costo por ello. Por otro lado, hizo un llamado a los gobernadores de su partido para reconsiderar el desdoblamiento de elecciones, una decisión que considera perjudicial para el apoyo electoral del peronismo.

Con miras a futuras elecciones, Fernández apeló a la memoria de los votantes, reconociendo el descontento hacia su gestión, pero instó a no repetir errores pasados. Su objetivo es recuperar protagonismo en la agenda política y asegurar la reorganización del partido para evitar la reelección del actual Gobierno.

Etiquetas: la rioja alberto fernández entrevista política elecciones frente de todos
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