Sábado, 20 de Junio 2026
Política

Docentes de La Rioja exigen al Gobierno la reapertura de paritarias salariales

El Sindicato de Educadores de La Rioja solicita reabrir la negociación salarial para obtener un aumento de entre el 15% y el 30%, destacando la urgencia por la inflación actual.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Sindicato de Educadores de La Rioja (SELAR) ha solicitado al Gobierno provincial la reanudación de las negociaciones salariales, argumentando la necesidad de ajustar los ingresos del sector educativo debido a la creciente inflación. Ignacio Colina, secretario general del gremio, destacó la urgencia de establecer un nuevo diálogo ante la situación económica actual, que ha impactado significativamente en los costos de vida, especialmente en los precios de la carne y el combustible.

Colina anticipó que el sindicato espera una propuesta del Ejecutivo, con aspiraciones de lograr un aumento salarial que oscile entre el 15% y el 30%. Además, manifestó que la mejora debería centrarse en el básico docente y que los incrementos deben ser por cargo. En este sentido, el gremio ha dejado en claro que no aceptará que futuros aumentos se integren al Índice de Participación Educativa (IPE), sugiriendo que se revise su continuidad.

Finalmente, Colina aclaró que los bonos de cancelación de deuda provincial deben considerarse como un bono y no como parte del salario habitual, subrayando el descontento generalizado en el sector educativo por las dificultades económicas que enfrentan.

Etiquetas: la rioja sindicato de educadores negociación salarial inflación gobierno provincial educación
TL;DR

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