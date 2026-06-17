Miércoles, 17 de Junio 2026
Política

Estudiantes de la UNLaR afectados por el paro de ARDU, pero exámenes se mantienen.

La Asociación Riojana de Docentes Universitarios ratificó un paro de actividades en rechazo a la propuesta salarial nacional, aunque las evaluaciones académicas se realizarán con normalidad.

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Redacción Equipo Editorial
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La Asociación Riojana de Docentes Universitarios (ARDU) ha ratificado su adhesión al paro de actividades convocado por la federación nacional CONADU Histórica en protesta por el acuerdo salarial alcanzado entre el Gobierno nacional y otras agrupaciones gremiales. Esta medida se extenderá durante toda la semana, afectando el dictado de clases tanto presenciales como virtuales en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR).

Juan Chade, líder de ARDU, expresó que la decisión de mantener la huelga se basa en el mandato de la federación, que considera insuficiente la propuesta salarial. A pesar de la crítica postura hacia el acuerdo del Ejecutivo, Chade mostró cautela y afirmó que anticipa un posible incremento salarial para todos los docentes, aunque CONADU Histórica no haya firmado el acuerdo.

El gremialista también intentó tranquilizar a los estudiantes y sus familias, asegurando que las evaluaciones académicas se llevarán a cabo según lo previsto, a pesar de la medida de fuerza. Se busca así equilibrar los derechos de los alumnos con la protesta gremial en un momento crucial del calendario académico.

Etiquetas: la rioja unlar conadu histórica paro de actividades educación superior conflicto salarial
TL;DR

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