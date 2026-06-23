Emilio Pagotto en el centro de una controversia por calumnias en Chilecito

El abogado David Calipo solicita al juez que cite por la fuerza pública a los denunciados en la querella por calumnias e injurias, destacando la falta de pruebas en sus acusaciones.

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El abogado David Calipo ha solicitado al juez que se cite por la fuerza pública a los denunciados en el marco de una querella por calumnias e injurias iniciada por el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Claudio Saúl. Este pedido se extiende a Emilio Pagotto, Saine y Mirtha Collante, quienes han mostrado reiteradas inasistencias a las citaciones.

Calipo argumentó que su intención es asegurar que los imputados presenten pruebas que respalden sus acusaciones públicas. Durante su intervención, criticó el tratamiento mediático que recibió el caso el año anterior, donde se planteó un supuesto de «corrupción judicial», considerando que las acusaciones carecen de fundamento y no han sido acompañadas por pruebas documentales.

El abogado expresó que es inaceptable el comportamiento de Collante, a quien acusó de hacer manifestaciones en redes sociales sin respaldo probatorio, sugiriendo una motivación política en sus acciones. A pesar de sus críticas, Calipo reconoció la legitimidad de ciertos reclamos sociales, como la transparencia en la justicia, pero insistió en que estos no deben abordarse mediante la difamación.