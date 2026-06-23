Motociclista grave tras accidente en el centro, se encuentra en el hospital local

Un joven de 21 años sufrió politraumatismos tras caer de su motocicleta en la intersección de Vélez Sarsfield e Yrigoyen. Recibió atención médica inmediata y fue trasladado al hospital para estudios.

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Un joven de 21 años, identificado como Nahuel Mercado, resultó herido en un accidente de tránsito ocurrido en la zona céntrica de la ciudad. El incidente se produjo alrededor de las 00.52 horas de este martes en la intersección de las calles Vélez Sarsfield e Yrigoyen.

Mercado, que circulaba en una motocicleta Zanella ZT 150 cc de color azul, perdió el control del vehículo y cayó sobre la cinta asfáltica por motivos que están siendo investigados. A raíz de la caída, se activó el protocolo de emergencia, y al lugar llegaron rápidamente los Bombeross Voluntarios Ciudad de La Rioja y el servicio de emergencias médicas DEM 107.

El motociclista recibió atención en el lugar y presentaba politraumatismos, así como un traumatismo en la cadera. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de inmediato al hospital local para estudios adicionales y atención especializada. Personal de la Policía de la Provincia también estuvo presente, realizando las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente.