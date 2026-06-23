Motociclista en estado grave tras accidente en Chilecito: avanza la investigación

Un accidente entre una motocicleta y una camioneta en Famatina dejó a la conductora de la moto en el hospital con estado de salud estable. La comunidad exige mejoras en la señalización vial ante el aumento de siniestros.

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Un accidente vehicular tuvo lugar el lunes por la noche en la esquina de El Famatina y 25 de Mayo, involucrando a una motocicleta Honda Navi y una camioneta Peugeot Partner. La conductora de la moto fue trasladada al Hospital Eleazar Herrera Motta para una evaluación médica, donde se reporta que su estado es estable aunque permanece bajo observación.

Las autoridades competentes están investigando las causas del choque, realizando entrevistas y recolectando pruebas para esclarecer lo sucedido. Este incidente ha despertado la preocupación en la comunidad de Famatina sobre el aumento de siniestros viales, lo que ha llevado a los vecinos a solicitar mejoras en la señalización y la infraestructura vial.

El intendente ha asegurado que se estudiarán las propuestas de los vecinos y se buscarán soluciones a corto plazo. Además, organismos de tránsito locales han intensificado las campañas educativas sobre seguridad vial, destacando la importancia de respetar las normas de tránsito para prevenir accidentes futuros.