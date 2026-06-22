Accidente en La Rioja: colisión entre auto y moto provoca congestión vehicular

Esta mañana, alrededor de las 09:00 horas, se produjo un accidente de tránsito en la intersección de las calles Santa Fe y Copiapó, que involucró a un automóvil y una motocicleta. Como resultado del siniestro, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud para su atención.
El accidente ocurrió entre un Fiat Palio, conducido por Mauricio Pacheco, y una moto Gilera Smash 110cc, que llevaba a Yenifer Fredes y a un menor de edad. Tras el impacto, los ocupantes de la moto cayeron al asfalto y necesitaron asistencia inmediata. Fredes sufrió un traumatismo de cadera y múltiples escoriaciones, mientras que el menor presentó politraumatismos en el tabique nasal y el mentón.
El conductor del automóvil resultó ileso y permaneció en el lugar hasta que llegaron los servicios de emergencia. Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el servicio de emergencias DEM 107 trabajaron en el lugar para atender a los heridos y coordinar el tránsito. Las autoridades han sido instadas a implementar medidas de seguridad vial para prevenir futuros accidentes.