Martes, 23 de Junio 2026
Deportes

Las Inferiores de San Martín se preparan para el inicio del Torneo Copa de la Liga Riojana

El Torneo de Divisiones Inferiores comenzará el 28 de junio en el Complejo Deportivo del Club San Martín. Con 10 clubes en 4° División y 17 en 6°, será una plataforma clave para el desarrollo del fútbol juvenil. ¡No te lo pierdas!

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Las Inferiores de San Martín se preparan para el inicio del Torneo Copa de la Liga Riojana
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El Torneo de Divisiones Inferiores comenzará oficialmente el domingo 28 de junio en el Complejo Deportivo del Club San Martín. Los partidos iniciarán a las 08.30 y la entrada general costará $3.000.

La Liga Riojana de Fútbol ha realizado el sorteo del fixture, donde participarán 10 clubes en 4° División, 11 clubes en 5° División y 17 clubes en 6° División. En los partidos de 5° y 6° División del 28 de junio se enfrentarán equipos como Alta Rioja contra Rioja Juniors y Américo Tesorieri ante Estudiantes, entre otros.

El inicio de la 4° División se programó para el 5 de julio, con partidos como Defensores de la Boca contra Andino Sport Club. Este torneo no solo brinda una plataforma para los jóvenes futbolistas de La Rioja, sino que también promueve la integración y el desarrollo del deporte en la región.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol torneo divisiones inferiores fútbol deporte integración comunitaria
TL;DR

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