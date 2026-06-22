La UNLaR ajusta su horario laboral por el inicio del Mundial 2026

La Universidad Nacional de La Rioja ajustará su horario laboral el 22 de junio, permitiendo que el personal matutino se retire a las 13:00 hs para disfrutar del Mundial. Esta medida busca equilibrar trabajo y pasión por el fútbol.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha implementado la Disposición SAND N° 208/2026, que modifica el horario laboral el lunes 22 de junio. Esta decisión se toma en el contexto de la participación de la Selección Argentina en la Copa Mundial, buscando facilitar el traslado del personal y el acceso al transporte público.

Los empleados del turno matutino podrán retirarse a las 13:00 hs, mientras que los del turno vespertino comenzarán a las 17:00 hs. La medida es opcional, permitiendo a quienes deseen quedarse en la universidad seguir el partido en espacios habilitados como el Microcine.

El Hospital Escuela y Clínicas «Virgen María de Fátima» deberán asegurar las coberturas mínimas necesarias para mantener el funcionamiento de sus actividades asistenciales. Esta disposición refleja el compromiso de la UNLaR de adaptarse a situaciones que afectan a su comunidad y busca promover un ambiente laboral que valore las pasiones de sus trabajadores.

Con esta iniciativa, se espera mejorar el ánimo de la comunidad educativa y el rendimiento laboral, permitiendo a los empleados disfrutar de un evento significativo sin comprometer sus responsabilidades. La UNLaR se posiciona como un modelo de flexibilidad y bienestar en el ámbito laboral.