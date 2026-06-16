Madera impulsa un proyecto federal que promete beneficios para las provincias argentinas

La vicegobernadora Teresita Madera participó en Concepción del Uruguay de un encuentro de justicialistas, donde se discutieron políticas para impulsar las economías regionales. La jornada destacó la necesidad de un proyecto político que priorice el trabajo y el federalismo.

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La vicegobernadora Teresita Madera y el secretario de Gobierno Ricardo Herrera representaron al gobernador Ricardo Quintela en el Segundo Encuentro “El Peronismo Debate”, que tuvo lugar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Este evento reunió a líderes justicialistas de todo el país para reflexionar y debatir sobre temas relevantes como la producción y las políticas públicas que fomenten el desarrollo federal.

El secretario de Agricultura de La Rioja, Jorge Ortiz, también participó, discutiendo las realidades y oportunidades de las economías regionales de la provincia, un aspecto central del encuentro. Madera enfatizó que el modelo económico actual impacta negativamente a la clase media y a los trabajadores, subrayando la importancia de un proyecto político que priorice el trabajo y la justicia social.

Herrera destacó el valor de las discusiones sobre políticas públicas para el desarrollo, afirmando que son esenciales para generar oportunidades inclusivas. Resaltó que el federalismo se robustece al poner en el centro de la agenda política a las economías regionales y la producción. El encuentro concluyó con la lectura de un documento que sintetiza las conclusiones alcanzadas durante las jornadas de debate.