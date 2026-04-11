La intervención de la Corte Suprema asegura el futuro del FONID en la educación riojana

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La intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el amparo por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un hecho de relevancia, dado que la Procuración General de la Nación ha determinado que este tribunal tiene competencia para tratar el caso. La causa se origina en la decisión del Gobierno nacional de disolver el fondo, lo que ha llevado a la Fiscalía de Estado a actuar en defensa de los recursos que pertenecen a la Provincia.

El dictamen legal subraya la importancia de la intervención judicial, ya que establece que las disputas entre una provincia y el Estado nacional deben ser dirimidas por la Corte Suprema, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Esto resguarda los derechos y recursos de la Provincia, garantizando la continuidad de fondos críticos para el salario docente y la calidad educativa.

La propuesta de disolución del FONID ha generado inquietud en diversas provincias, que consideran este fondo esencial para sus sistemas educativos. La resolución del tribunal podría marcar un precedente en la relación entre el Gobierno nacional y las provincias en el ámbito del financiamiento educativo, reflejando las tensiones actuales sobre los recursos destinados a la educación.