Viernes, 26 de Junio 2026
Política

La Rioja defiende su identidad histórica frente a la Ley Nacional N° 18.004 después de medio siglo de reclamos

La Rioja ha mantenido su oposición a la Ley Nacional N° 18.004 durante más de cincuenta años, defendiendo sus límites históricos ante la reciente declaración de San Juan. Este conflicto territorial se remonta a acuerdos de 1911 y decisiones unilaterales de 1968. La controversia sigue vigente y marca una política institucional constante.

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La oposición de La Rioja a la Ley Nacional N° 18.004 se ha mantenido firme durante más de cinco décadas. La reciente declaración de la Cámara de Diputados de San Juan en contra de las demandas riojanas reabre una controversia histórica sobre los límites provinciales, que nunca fueron aceptados por La Rioja desde su modificación en 1968.

Desde la sanción de la Ley Provincial N° 3.468 en 1974, la provincia ha defendido sus derechos territoriales a través de diversos proyectos y declaraciones, sin importar el signo político de los gobiernos. Este rechazo se basa en un acuerdo firmado en 1911, donde San Juan reconoció los límites históricos establecidos por la Real Cédula de 1563.

La Ley Nacional N° 18.004, impuesta durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, modificó unilateralmente los límites sin seguir los procedimientos constitucionales adecuados. Aunque en 1974 se presentó un proyecto para derogarla, el golpe de Estado de 1976 detuvo su tratamiento en el Congreso, dejando la postura de La Rioja sin resolución.

Etiquetas: la rioja límites provinciales ley nacional 18.004 política cámara de diputados san juan
TL;DR

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