La Rioja reconoce la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense en la identificación de desaparecidos

El homenaje del gobernador Ricardo Quintela al Equipo Argentino de Antropología Forense resalta la identificación de tres riojanos desaparecidos, un paso crucial hacia la verdad y justicia. La provincia se sumará como querellante en la causa judicial relacionada.

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El gobernador Ricardo Quintela realizó un homenaje al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) por su labor en la identificación de los restos de tres riojanos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Estos restos fueron encontrados en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. La identificación de Luis Goyochea, Nélida Goyochea y Adrián Ferreyra marca un paso importante en la búsqueda de verdad y justicia para las familias afectadas.

El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Délfor Brizuela, destacó la relevancia de fortalecer las políticas de memoria, resaltando que el trabajo del equipo permitió identificar los restos de dos riojanos y de Nélida Goyochea, quien tuvo un vínculo cercano con la provincia. Brizuela también anunció que La Rioja se unirá como querellante en la causa judicial relacionada con los hallazgos en Loma del Torito.

La coordinadora del EAAF, Virginia Urquizu, mencionó que durante su visita a La Rioja se llevaron a cabo actividades de recolección de muestras de sangre y reuniones con familiares de desaparecidos. Asimismo, Maia Prync, integrante del EAAF, informó que un equipo interdisciplinario sigue trabajando en el sector de Loma del Torito para recuperar más restos y convocó a las familias a colaborar con muestras de sangre.