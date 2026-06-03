Marcha del "Ni Una Menos" busca concientizar sobre la violencia de género en el país

Cientos de personas se manifestaron en la conmemoración del movimiento "Ni Una Menos", exigiendo justicia por femicidios y políticas efectivas contra la violencia de género. La lucha por la igualdad de oportunidades sigue vigente en Argentina.

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Este domingo, se conmemoró el décimo primer aniversario del movimiento "Ni Una Menos" con una masiva marcha que reunió a cientos de personas frente al Congreso Nacional. La movilización, que partió del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical a las 16.30, tuvo como lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y buscó visibilizar la lucha contra la violencia de género.

Entre los participantes se encontraban importantes figuras políticas como las diputadas María Inés Zigarán, María Luisa Storani y María Orsenigo, así como las presidentas de la Juventud Radical y de La Franja Morada, Teresa Barragán y Antonela Bornape. Los manifestantes exigieron justicia por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, jóvenes víctimas de violencia en el país.

La marcha no solo recordó a las víctimas, sino que también fue un espacio de reflexión sobre la situación actual de las mujeres en Argentina. Las oradoras destacaron la necesidad de unidad en la lucha y el compromiso de todos, hombres y mujeres, para erradicar la violencia. El movimiento "Ni Una Menos" ha sido fundamental en la lucha por la igualdad, impulsando a miles a exigir cambios en las políticas públicas y justicia.