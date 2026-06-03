Miércoles, 3 de Junio 2026
Política

Marcha del "Ni Una Menos" busca concientizar sobre la violencia de género en el país

Cientos de personas se manifestaron en la conmemoración del movimiento "Ni Una Menos", exigiendo justicia por femicidios y políticas efectivas contra la violencia de género. La lucha por la igualdad de oportunidades sigue vigente en Argentina.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 27 min 2 min de lectura
Marcha del "Ni Una Menos" busca concientizar sobre la violencia de género en el país
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este domingo, se conmemoró el décimo primer aniversario del movimiento "Ni Una Menos" con una masiva marcha que reunió a cientos de personas frente al Congreso Nacional. La movilización, que partió del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical a las 16.30, tuvo como lema "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y buscó visibilizar la lucha contra la violencia de género.

Entre los participantes se encontraban importantes figuras políticas como las diputadas María Inés Zigarán, María Luisa Storani y María Orsenigo, así como las presidentas de la Juventud Radical y de La Franja Morada, Teresa Barragán y Antonela Bornape. Los manifestantes exigieron justicia por los femicidios de Agostina Vega y Dulce Candia, jóvenes víctimas de violencia en el país.

La marcha no solo recordó a las víctimas, sino que también fue un espacio de reflexión sobre la situación actual de las mujeres en Argentina. Las oradoras destacaron la necesidad de unidad en la lucha y el compromiso de todos, hombres y mujeres, para erradicar la violencia. El movimiento "Ni Una Menos" ha sido fundamental en la lucha por la igualdad, impulsando a miles a exigir cambios en las políticas públicas y justicia.

Etiquetas: argentina ni una menos violencia de género marcha justicia igualdad de género
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4232 articles →

Artículos relacionados

La Rioja se prepara para el Juicio por Jurados: implicancias para el sistema judicial local

Fabián Blanco defiende su gestión en medio de controversias por fondos en La Rioja

La Rioja se suma a la agenda federal: Quintela destaca oportunidades en el Norte Grande

La Rioja pide responsabilidad en el uso de fondos nacionales tras críticas de Herrera a Menem

Bomberos de La Rioja en alerta: recorte del 50% en fondos pone en riesgo su operatividad

Cambio en la conducción del ENRGE: Néstor Marcelo Lamboglia deja su cargo en La Rioja

Reforma laboral nacional: nuevos mecanismos impactan a trabajadores de La Rioja

Asamblea urgente en La Rioja: politólogos discuten futuro de la Comisión Directiva

La Ley de Lemas en La Rioja: incertidumbre mientras se espera la decisión del gobernador
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar