Domingo, 28 de Junio 2026
Política

Quintela urge a la Corte Suprema a actuar en favor de Cristina Kirchner

El gobernador Ricardo Quintela aboga por presionar a la Corte Suprema para revisar la situación de Cristina Fernández de Kirchner, actualmente bajo prisión domiciliaria. Su defensa se centra en la falta de pruebas concretas contra la expresidenta y cuestiona el funcionamiento del Poder Judicial.

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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, abordó la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, enfatizando la necesidad de presionar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Quintela, en una entrevista, afirmó que es esencial que el máximo tribunal revise lo que considera una “injusta situación” respecto a la condena de Kirchner, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en su residencia en el barrio porteño de Constitución.

En su defensa, el mandatario destacó que, aunque no posee pruebas concretas, tiene “certezas” sobre la inocencia de la expresidenta. Afirmó que no se puede responsabilizar a Kirchner por las acciones de funcionarios de menor rango, y criticó la lentitud del sistema judicial argentino, señalando que dificulta la gobernabilidad.

Quintela también se refirió a las divisiones internas del peronismo y compartió sus expectativas sobre el futuro del partido para las elecciones de 2027, destacando que la situación actual exige una respuesta unida y firme ante los desafíos políticos venideros.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela cristina fernández de kirchner política corte suprema peronismo
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