Domingo, 28 de Junio 2026
Política

Quintela urge a la revisión de la condena a Cristina Kirchner en medio de tensiones políticas

Ricardo Quintela instó a presionar a la Corte Suprema para revisar la condena de Cristina Kirchner, resaltando la necesidad de unidad en el peronismo hacia las elecciones de 2027.

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Redacción Equipo Editorial
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El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió que se presione a la Corte Suprema para que reevalúe la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Este reclamo se realizó tras una movilización del Partido Justicialista en apoyo a la exmandataria, evidenciando las divisiones internas del peronismo.

Quintela calificó la condena como "injusta" y "incorrecta", argumentando que la presidenta no puede ser responsabilizada por decisiones de funcionarios de menor rango. En una entrevista, expresó: "No tengo pruebas, pero tengo certezas" sobre su inocencia.

El mandatario también criticó la lentitud del sistema judicial, afirmando que es "muy difícil gobernar" con una justicia que no actúa de manera eficiente. Además, advirtió sobre la necesidad de unidad dentro del peronismo de cara a las elecciones de 2027, sugiriendo la creación de un espacio de diálogo entre las distintas facciones.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela cristina fernández de kirchner política justicia elecciones 2027
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